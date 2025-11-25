MARSAVRIL EVE Scène universitaire Le Mans

MARSAVRIL

EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Ce combo noie influences nombreuses et compositions originales dans un mix personnel et inédit.

Ce quartet instrumental -lauréat de Jazz Migration 2024, brouille les pistes, alliant des mélodies aux influences variées (du hip-hop au rock progressif, du jazz contemporain au métal) pour créer une musique prise sur le vif, volée à l’urgence et à la nostalgie des temps modernes. Marsavril c’est une musique puissante libre et résolument vivante à l’énergie électrisante.

Pierre Guimbail (guitare),

Jasmine Lee (basse),

Mathieu Bellon (saxophone)

Benjamin François (batterie)

En partenariat avec Superforma

Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de musicien·nes émergent·es de jazz et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du ministère de la Culture, de la Fondation BNP Paribas, de la SACEM, de l’Adami, de la Spedidam, du CNM, de la SPPF et de l’Institut Français. .

EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr

English :

This combo drowns numerous influences and original compositions in a personal and original mix.

German :

Diese Combo vereint zahlreiche Einflüsse und Originalkompositionen in einem persönlichen und neuartigen Mix.

Italiano :

Questo combo combina numerose influenze e composizioni originali in un mix personale e originale

Espanol :

Este combo combina numerosas influencias y composiciones originales en una mezcla personal y original

L’événement MARSAVRIL Le Mans a été mis à jour le 2025-11-04 par CDT72