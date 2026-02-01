Marseille à l’huile, à l’eau By Sauzereau Galerie Patrick Reygade Marseille 6e Arrondissement

Marseille à l’huile, à l’eau By Sauzereau

Du 26/02 au 28/03/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30. Galerie Patrick Reygade 8 rue Fontange Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Exposition de peintures de Sauzereau.

Sauzereau, c’est le peintre qui bouillonne avec sa ville. Toujours en mouvement, il pense et vit Marseille, respire Marseille, peint les lieux emblématiques de la cité et rend hommage aux marseillais dans ses tableaux. On les voit danser sur le Vieux Port, prendre un verre au Panier, célébrer l’OM au Vélodrome. Même les bateaux, les voiliers, deviennent des sujets d’œuvres. A la sauce Sauzereau, à l’huile et à l’eau. Il appelle cela l’expressionnisme urbain. Avec une touche d’expressionnisme humain, on pourrait rajouter, tant ses tenues bigarrées, sa barbe argentée et ses yeux bleus pétillants en font un personnage éclatant. C’est joyeux, c’est émouvant, c’est touchant, c’est coloré, c’est indigo. C’est couteau et pinceau ; c’est Sauzereau !





C’est quoi ton style ?

Souvent comme beaucoup d’artistes peintres je dois répondre à la question mais c’est quoi votre style ?

Et bien voici comment je le définis l’expressionnisme urbain.

* L’exécution est rapide, sans retour, en une seule fois, définitive, alla prima . C’est une envie presque subite, c’est hic et nunc ! Souvent urbain avec des murs et des rues, des lampadaires, des fils électriques et des poteaux , la rue, la street, l’art du street art à la maison street art at home , une mise en abîme de cet art que j’aime tant.

* Le sujet à traiter, l’ambiance, les couleurs peuvent être pensés, réfléchis pendant des semaines et puis en plein milieu d’une matinée, ou d’un début d’après midi, en urgence, une envie forte comme une nécessité de mettre sur la toile toute cette énergie dédiée à une création, j’y vais, je peins ! L’identité de cette création sera unique et jamais reproduite. C’était là, immédiatement, avec de la matière, peinture à l’huile et au couteau, ou à l’acrylique et gros pinceau, par une nécessité du moment ou du support, ici et maintenant. C’est de l’art instantané, de l’expressionnisme urbain ! Sauzereau .

Galerie Patrick Reygade 8 rue Fontange Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 25 63 39 nathaliepetitjean.ozog@gmail.com

