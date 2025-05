Marseille capitale du crime ? La MMSH et la librairie Maupetit invitent l’historienne Laurence Montel – Librairie Maupetit Marseille 1er Arrondissement, 16 mai 2025 17:45, Marseille 1er Arrondissement.

Actualité des livres en sciences sociales est un nouveau cycle de rencontres avec des auteur·rices, proposé par la MMSH et la librairie Maupetit à Marseille.

Ce cycle de rencontres mensuelles met à l’honneur les sciences humaines et sociales et la manière dont celles-ci peuvent éclairer les enjeux qui traversent nos sociétés. À l’invitation de la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme, parole sera donnée aux auteur·rices.









Sans œillères, attachées à l’unité des sciences sociales et attentives à leur accessibilité, ces rencontres mettent au cœur de leur programmation des thématiques sur lesquelles il est bon de défaire les constats paresseux qui saturent l’espace médiatique. .

English :

« Actualité des livres en sciences sociales » is a new series of meetings with authors, organized by the MMSH and the Maupetit bookshop in Marseille.

German :

« Actualité des livres en sciences sociales » ist eine neue Reihe von Treffen mit Autorinnen und Autoren, die von der MMSH und der Buchhandlung Maupetit in Marseille angeboten wird.

Italiano :

« Actualité des livres en sciences sociales » è una nuova serie di incontri con gli autori, organizzata dal MMSH e dalla libreria Maupetit di Marsiglia.

Espanol :

« Actualité des livres en sciences sociales » es un nuevo ciclo de encuentros con autores, organizado por el MMSH y la librería Maupetit de Marsella.

