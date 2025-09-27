Marseille Comedy Club Les samedis Marseille Comedy Club Marseille 6e Arrondissement

Marseille Comedy Club Les samedis

Samedi 27 septembre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 4 octobre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 11 octobre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 18 octobre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 25 octobre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 1er novembre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 8 novembre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 15 novembre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 22 novembre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 29 novembre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 6 décembre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 13 décembre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 20 décembre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 27 décembre 2025 de 21h à 22h30.

Samedi 3 janvier 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 10 janvier 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 17 janvier 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 24 janvier 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 31 janvier 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 7 février 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 14 février 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 21 février 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 28 février 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 7 mars 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 14 mars 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 21 mars 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 28 mars 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 4 avril 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 11 avril 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 18 avril 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 25 avril 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 2 mai 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 9 mai 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 16 mai 2026 de 21h à 22h30.

Du 23/05 au 29/05/2026 du lundi au samedi de 21h à 22h30.

Samedi 30 mai 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 6 juin 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 13 juin 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 20 juin 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 27 juin 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 4 juillet 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 11 juillet 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 18 juillet 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 25 juillet 2026 de 21h à 22h30.

Samedi 1er août 2026 de 21h à 22h30. Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 21:00:00

fin : 2026-02-07 22:30:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27 2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07

Tous les samedis, venez découvrir les talents du rire de Marseille et de France dans le plus grand Comedy Club du Sud de la France

3 salles, 3 ambiances, 1 seul objectif vous faire exploser de rire. Dans une ambiance chaleureuse, venez profitez du meilleur des humoristes dans des salles inoubliables. .

Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Every Saturday, come and discover the laughter talents of Marseille and France in the largest Comedy Club in the South of France

German :

Jeden Samstag können Sie im größten Comedy Club Südfrankreichs die Lachtalente aus Marseille und Frankreich entdecken

Italiano :

Ogni sabato, venite a scoprire i talenti della risata di Marsiglia e della Francia nel più grande Comedy Club del Sud della Francia

Espanol :

Todos los sábados, venga a descubrir los talentos de la risa de Marsella y de Francia en el mayor Club de la Comedia del Sur de Francia

