Marseille Comedy Club Les vendredis Marseille Comedy Club Marseille 6e Arrondissement

Marseille Comedy Club Les vendredis Marseille Comedy Club Marseille 6e Arrondissement vendredi 5 septembre 2025.

Marseille Comedy Club Les vendredis

Du vendredi 5 au samedi 6 septembre 2025 de 21h à 22h30.

Du vendredi 12 au samedi 13 septembre 2025 de 21h à 22h30.

Du vendredi 19 au samedi 20 septembre 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 26 septembre 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 3 octobre 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 10 octobre 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 17 octobre 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 24 octobre 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 31 octobre 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 7 novembre 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 14 novembre 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 21 novembre 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 28 novembre 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 5 décembre 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 12 décembre 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 19 décembre 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 26 décembre 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 2 janvier 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 9 janvier 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 16 janvier 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 23 janvier 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 30 janvier 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 6 février 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 13 février 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 20 février 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 27 février 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 6 mars 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 13 mars 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 20 mars 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 3 avril 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 10 avril 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 17 avril 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 24 avril 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 1er mai 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 8 mai 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 15 mai 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 22 mai 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 29 mai 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 5 juin 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 12 juin 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 19 juin 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 26 juin 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 3 juillet 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 10 juillet 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 17 juillet 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 24 juillet 2026 de 21h à 22h30.

Vendredi 31 juillet 2026 de 21h à 22h30. Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 21:00:00

fin : 2026-05-22 22:30:00

Date(s) :

2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26 2026-01-02 2026-01-09 2026-01-16

Chaque vendredi, venez découvrir la nouvelle génération du rire et les meilleurs humoristes de France dans le plus grand Comedy Club du Sud de la France

Chaque vendredi, venez découvrir la nouvelle génération du rire et les meilleurs humoristes de France dans le plus grand Comedy Club du Sud de la France

3 salles, 3 ambiances, 1 objectif vous faire éclater de rire. Venez découvrir les nouveaux talents de l’humour et voir vos humoristes préférés ! Le Marseille Comedy Club est une référence et un lieu incontournable de l’humour. En famille, en couple, seul ou entre amis, venez vous joindre à la fête ! .

Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Every Friday, discover the new generation of laughter and France’s best comedians at the largest Comedy Club in the South of France

German :

Entdecken Sie jeden Freitag die neue Generation des Lachens und die besten Humoristen Frankreichs im größten Comedy Club Südfrankreichs

Italiano :

Ogni venerdì, venite a scoprire la nuova generazione di risate e i migliori comici di Francia nel più grande Comedy Club del Sud della Francia

Espanol :

Todos los viernes, venga a descubrir la nueva generación de la risa y a los mejores cómicos de Francia en el mayor Club de la Comedia del Sur de Francia

L’événement Marseille Comedy Club Les vendredis Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille