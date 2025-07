Marseille de la Préhistoire à nos jours Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Vendredi 11 juillet 2025 à partir de 14h30.

Jeudi 24 juillet 2025 à partir de 14h30.

Mercredi 6 août 2025 à partir de 14h30.

Samedi 13 septembre 2025 à partir de 14h30.

Visite thématique « Marseille de la préhistoire à nos jours » au Musée d’Histoire de Marseille (MHM).

13 séquences chronologiques, introduites par un objet phare emblématique de la ville, jalonnent le parcours du Musée d’Histoire de Marseille, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Elles se déploient à travers un fil d’Ariane qui est celui de l’histoire du port, autour du site archéologique de la Bourse, véritable salle à ciel ouvert.



• Durée 2h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Thematic tour « Marseille from prehistory to the present day » at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM).

German :

Themenführung « Marseille von der Vorgeschichte bis heute » im Musée d’Histoire de Marseille (MHM).

Italiano :

Visita tematica « Marsiglia dalla preistoria ai giorni nostri » al Musée d’Histoire de Marseille (MHM).

Espanol :

Visita temática « Marsella de la prehistoria a nuestros días » en el Museo de Historia de Marsella (MHM).

