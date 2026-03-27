Marseille fait son cinéma La Plateforme Marseille 2e Arrondissement

Marseille fait son cinéma

Du vendredi 27 au samedi 28 mars 2026 à partir de 20h. La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27

Marseille Fait Son Cinéma 2 jours de masterclass, ateliers & projections gratuits avec les pros du cinéma marseillais !

Marseille Fait Son Cinéma est le nouveau rendez-vous de la filière cinéma et audiovisuelle, permettant de rencontrer, échanger et partager un moment privilégié avec les acteurs professionnels de la métropole marseillaise.





A travers des conférences, des ateliers pratiques et des projections de films, venez découvrir les évolutions, les projets et les talents qui font de Marseille l’une des villes majeures du cinéma en France !

Un événement à la croisée des enjeux culturels, pédagogiques et professionnels.





Marseille Fait Son Cinéma a pour but de dresser un panorama de la filière locale, mettre en lumière les formations et les parcours professionnels à Marseille, valoriser les innovations et les investissements régionaux, ainsi que de favoriser la transmission et l’accessibilité du cinéma auprès de tous les publics.





Trois activités seront accessibles simultanément lors des deux jours d’événements





Des conférences, tables rondes et masterclass de professionnel·le·s du cinéma

Des ateliers d’initiation aux pratiques audiovisuelles et au cinéma

Des projections de films et courts-métrages, avec cartes blanches aux écoles et cinéastes marseillais .

La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Marseille Fait Son Cinéma 2 days of free masterclasses, workshops & screenings with the pros of Marseille cinema!

L’événement Marseille fait son cinéma Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille