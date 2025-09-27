Marseille fête ses centres sociaux Place Villeneuve de Bargemon Marseille 2e Arrondissement

Venez découvrir leurs missions et leurs activités et faites la fête avec eux !Enfants

L’ensemble des fédérations d’éducation populaire soutenu par la Ville de Marseille, organise le samedi 27 septembre 2025, la « Fête des centres sociaux » sur l’Esplanade Bargemon, pour rencontrer et honorer ceux font battre le cœur de nos quartiers au quotidien.



Les 65 structures sociales réunies pour l’occasion proposeront aux milliers de Marseillaises et de Marseillais venus les célébrer de nombreuses animations, dont notamment des activités culturelles, sportives, éducatives et citoyennes au sein du village d’ateliers, ainsi que des visites de l’hémicycle municipal.



Centres sociaux des services publics essentiels à la vie des quartiers



Les centres sociaux constituent un maillon incontournable dans la vie de nos quartiers. Ce sont des points de repère indispensables pour se retrouver, pour échanger et grandir.

Dans nos quartiers les plus fragilisés, ils sont parfois le dernier lien entre les habitants et les services publics.

Ils accompagnent les Marseillaises et les Marseillais dès leur plus jeune âge et tout au long de leur vie dans tous les quartiers de la ville. .

Place Villeneuve de Bargemon Devant l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and discover their missions and activities, and celebrate with them!

German :

Lernen Sie ihre Aufgaben und Aktivitäten kennen und feiern Sie mit ihnen!

Italiano :

Venite a scoprire le loro missioni e attività e partecipate al divertimento!

Espanol :

Venga a conocer sus misiones y actividades, y participe en la diversión

