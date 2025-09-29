Marseille flower power , exposition de Gaïa Light Galerie du Tableau Marseille 6e Arrondissement

Marseille flower power , exposition de Gaïa Light Galerie du Tableau Marseille 6e Arrondissement lundi 29 septembre 2025.

Marseille flower power , exposition de Gaïa Light

Lundi 29 septembre 2025 de 18h à 21h.

Du 30/09 au 11/10/2025 du lundi au samedi de 14h à 18h et de 10h30 à 12h30. Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Marseille Flower Power explore le symbolisme intemporel des fleurs comme emblèmes de paix, de défi et de renouveau. Présentée au cœur de Marseille—ville forgée par les migrations, la résistance et un indomptable esprit d'indépendance.

Marseille Flower Power

Gaïa Light



Marseille Flower Power explore le symbolisme intemporel des fleurs comme emblèmes de paix, de défi et de renouveau. Présentée au cœur de Marseille—ville forgée par les migrations, la résistance et un indomptable esprit d’indépendance—l’exposition s’interroge sur le pouvoir cathartique de l’art, à la fois sanctuaire et acte de réappropriation.



Issu de l’héritage du mouvement Flower Power des années 1960—lorsque de fragiles fleurs furent placées contre les canons de fusils en actes de protestation non violente—ce projet réinvente le langage symbolique des fleurs dans un paysage contemporain fracturé, où la résistance s’avère plus complexe, plus urgente et plus multiple que jamais.



Parmi les œuvres présentées figure Full Metal Blooms, une série photographique créée en dialogue avec des outils d’intelligence artificielle générative. En jouant avec les processus machinaux pour les mettre au service d’une vision profondément humaine, l’œuvre transforme des instruments de destruction en délicates floraisons, offrant une réponse poétique à la prégnance de la violence et à la culture mondiale de l’armement.



Également exposé, Iran Unveiled, le dernier chapitre du projet au long cours Mass Surveillance (2011–en cours). Initiée en 2022 après la mort de Mahsa Jina Amini, des photogrammes sont saisis à partir d’une webcam non sécurisée retransmettant en direct les rues de Téhéran. C’est un hommage au courage extraordinaire des femmes iraniennes qui, en découvrant leurs cheveux en défi ouvert aux lois obligatoires du hijab imposées par la République islamique, sont devenues la force motrice de la révolution Femme, Vie, Liberté. Cette série honore leur résistance, leur bravoure et leur lutte incessante pour la liberté et les droits fondamentaux.



Est également présentée, dans une version en techniques mixtes, George, issue de la série Human Beyond Appearances—un mannequin en résine grandeur nature qui transcende le genre, l’identité et les définitions conventionnelles de l’humanité. Fluide et inclassable, George se dresse comme une métaphore de la diversité et de l’acte radical d’exister au-delà des frontières imposées, incarnant la méditation de l’exposition sur l’acceptation, la visibilité et la résistance.



Complétant le récit, des œuvres issues du projet en cours Ginkgo, une étude en techniques mixtes dédiée au ginkgo biloba, arbre ancien vénéré pour sa résilience et célèbre pour avoir été le seul être vivant à survivre au bombardement atomique d’Hiroshima. Sa capacité à endurer la dévastation et à continuer de prospérer en fait un emblème naturel dans cet hommage à la résistance.



Marseille Flower Power est en définitive une méditation sur notre époque un espace où l’art devient à la fois refuge et appel à l’action, où les emblèmes ancestraux d’endurance rencontrent des visions générées par l’IA, et où les fleurs refleurissent, défiantes, dans les fissures de l’Histoire.Cette exposition est dédiée, avec une profonde révérence, à Lucie Aubrac—dont la résistance continue d’inspirer les générations—et à tous ceux qui se sont levés contre la tyrannie, maintenant vivante l’espérance d’un monde plus libre et plus juste. .

Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 57 05 34 galeriedutableau@free.fr

English :

Marseille Flower Power explores the timeless symbolism of flowers as emblems of peace, defiance and renewal. Presented in the heart of Marseille?a city forged by migration, resistance and an indomitable spirit of independence.

German :

Marseille Flower Power erforscht die zeitlose Symbolik von Blumen als Embleme des Friedens, der Herausforderung und der Erneuerung. Präsentiert im Herzen von Marseille?einer Stadt, die durch Migration, Widerstand und einen unbezwingbaren Geist der Unabhängigkeit geprägt wurde.

Italiano :

Marseille Flower Power esplora il simbolismo senza tempo dei fiori come emblemi di pace, sfida e rinnovamento. Presentato nel cuore di Marsiglia, una città forgiata dalla migrazione, dalla resistenza e da un indomito spirito di indipendenza.

Espanol :

Marseille Flower Power explora el simbolismo intemporal de las flores como emblemas de paz, desafío y renovación. Presentado en el corazón de Marsella, una ciudad forjada por la migración, la resistencia y un indomable espíritu de independencia.

