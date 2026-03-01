Marseille Irish Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement

Marseille Irish

Jeudi 19 mars 2026 de 19h à 22h. Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 19:00:00

fin : 2026-03-19 22:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Une rencontre de marseillais irlandais qui partagent en quoi la ville les inspire.

Irish creatives living in Marseille discuss how the city inspires them.

Une rencontre de marseillais irlandais qui partagent en quoi la ville les inspire.

Irish creatives living in Marseille discuss how the city inspires them. .

Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@artlessgallery.com

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English :

Irish creatives living in Marseille discuss how the city inspires them.

Irish creatives living in Marseille discuss how the city inspires them.

L’événement Marseille Irish Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille