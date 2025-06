Marseille, porte du monde ? Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement 4 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Vendredi 4 juillet 2025 à partir de 17h.

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour la table ronde « Marseille, porte du monde ? ».

Par Benjamin Stora, historien spécialiste de l’Algérie contemporaine, ancien professeur à l’université Paris-XIII, Gilbert Buti, professeur émérite d’histoire à Aix-Marseille Université et chercheur à la maison méditerranéenne des sciences de l’homme à Aix-en-Provence, spécialiste d’histoire économique et sociale de l’Europe méditerranéenne moderne, Céline Regnard, maîtresse de conférence à Aix-Marseille Université, chercheuse à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, spécialiste des migrations et de Marseille à l’époque contemporain, Paulin Isnard, historien politique et social de la Grèce antique, spécialiste du phénomène esclavagiste, professeur à l’Université d’Aix-Marseille.



Modération réalisée par Valérie Hannin, directrice de la rédaction du Magazine L’Histoire



Point de rencontre de la Grèce et des Gaules, capitale coloniale, porte d’accueil des populations venues y trouver refuge (Arméniens, Algériens ou aujourd’hui Comoriens), il s’agit de raconter les échanges qui, depuis 2600 ans, ont fait de Marseille la ville la plus cosmopolite de France



Table-ronde programmée à l’occasion du lancement du festival « La Folle Histoire de Marseille », dont la première édition se déroulera en avril 2026, évenement organisé en partenariat avec la Ville de Marseille, le Musée d’Histoire de Marseille, La revue L’Histoire, la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme.



• Entrée libre et gratuite à l’auditorium du Musée d’Histoire de Marseille dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM) for a round-table discussion on « Marseille, gateway to the world?

German :

Treffen Sie sich im Musée d’Histoire de Marseille (MHM) zum Rundtischgespräch « Marseille, Tor zur Welt? ».

Italiano :

Unitevi a noi al Musée d’Histoire de Marseille (MHM) per la tavola rotonda « Marsiglia, porta del mondo?

Espanol :

Únase a nosotros en el Museo de Historia de Marsella (MHM) para la mesa redonda « Marsella, ¿puerta del mundo?

