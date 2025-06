Marseille sport handicap – Parc du Grand Séminaire Marseille 14e Arrondissement 22 juin 2025 13:00

Bouches-du-Rhône

Marseille sport handicap Dimanche 22 juin 2025 à 13h. Parc du Grand Séminaire 8 Boulevard Central Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-22 13:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Une journée exceptionnelle pour célébrer le sport pour toutes et tous, valoriser les talents du handisport et promouvoir l’inclusion.

Au programme :

• Ateliers de découverte

• Démonstrations sportives avec des athlètes en situation de handicap

• Animations artistiques et musicales

• Surprises festives .

Parc du Grand Séminaire 8 Boulevard Central

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 46 76 26 sports1314@marseille.fr

English :

An exceptional day to celebrate sport for all, showcase the talents of the disabled and promote inclusion.

German :

Ein außergewöhnlicher Tag, um den Sport für alle zu feiern, die Talente des Behindertensports zu würdigen und die Inklusion zu fördern.

Italiano :

Una giornata eccezionale per celebrare lo sport per tutti, mostrare il talento degli sportivi disabili e promuovere l’inclusione.

Espanol :

Un día excepcional para celebrar el deporte para todos, mostrar el talento de los deportistas discapacitados y promover la inclusión.

L’événement Marseille sport handicap Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille