Marsiho e la Mar La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée Marseille 11e Arrondissement

Du 07/10/2025 au 08/03/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 13h et de 14h à 18h. La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de sa politique culturelle en faveur des arts et traditions populaires, la Ville de Marseille présente, à partir du 19 septembre 2025, l’exposition Marsiho e la Mar au Château de la Buzine.

Dans le cadre de sa politique culturelle en faveur des arts et traditions populaires, la Ville de Marseille présente, à partir du 7 octobre 2025, l’exposition Marsiho e la Mar au Château de la Buzine. Cette exposition est née d’une collaboration fédératrice avec plusieurs associations marseillaises dont une partie est déjà centenaire.



L’Escolo de la Mar, fondée en 1877, le Musée Provençal, fondé en 1928 et aujourd’hui second musée d’ethnographie de la région après le Museon Arlaten, mais aussi Alargo Mazargo, Lei Bouscarlo de Marsiho et Lei Pescadou de l’Estaco témoignent, aux côtés de Patrimoine Trésor Étoffes à Marseille, d’un dynamisme renouvelé en faveur du patrimoine.



Réunissant plus de 200 œuvres (tableaux, gravures, lithographies, céramiques, étoffes, objets du quotidien, cartes postales ou encore photographies), cette exposition vise à valoriser les collections d’art provençal en proposant un regard renouvelé sur un imaginaire maritime souvent empreint de stéréotypes.



Le parcours se décline en cinq étapes, explorant autant de facettes de cette relation du Vieux-Port aux différents ports du territoire, des gens de mer (pêcheurs, poissonnières) à la bouillabaisse, plat emblématique de la cité phocéenne.



L’exposition propose un regard croisé entre œuvres d’art et objets ethnographiques, pour illustrer les réalités multiples du lien entre Marseille et la mer, du XVIIIᵉ siècle au début du XXᵉ siècle. Ce lien est envisagé non seulement comme un marqueur d’identité, mais aussi comme un vecteur de relations économiques, culturelles et humaines avec l’ensemble du bassin méditerranéen. Dans une volonté d’accessibilité pour tous les publics, elle s’accompagne d’une programmation dédiée au jeune public, avec des parcours adaptés et des offres spécifiques dans le cadre de l’Éducation Artistique et Culturelle dès l’automne.



Elle se distingue également par sa scénographie immersive, avec un parti pris ethnographique. Le parcours alterne entre salles d’exposition classiques et tableaux vivants, à mi-chemin entre installation artistique et diorama. Ces dispositifs spectaculaires permettent une mise en contexte visuelle des œuvres et résonnent avec les pratiques patrimoniales des associations historiques impliquées, comme l’Escolo de la Mar, fondée à Marseille en 1877, toujours engagée dans la transmission de la culture maritime populaire.



Ce projet s’inscrit dans la continuité de grandes expositions patrimoniales portées par la Ville de Marseille. .

English :

As part of its cultural policy in favor of popular arts and traditions, the City of Marseille is presenting the Marsiho e la Mar exhibition at the Cha?teau de la Buzine from September 19, 2025.

German :

Im Rahmen ihrer Kulturpolitik zur Förderung von Volkskunst und Traditionen veranstaltet die Stadt Marseille ab dem 19. September 2025 die Ausstellung Marsiho e la Mar im Cha?teau de la Buzine.

Italiano :

Nell’ambito della sua politica culturale di promozione delle arti e delle tradizioni popolari, la città di Marsiglia presenta la mostra Marsiho e la Mar al Cha?teau de la Buzine dal 19 settembre 2025.

Espanol :

En el marco de su política cultural de promoción de las artes y tradiciones populares, la ciudad de Marsella presenta la exposición Marsiho e la Mar en el Cha?teau de la Buzine a partir del 19 de septiembre de 2025.

