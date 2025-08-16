MARSI’RETRO 2025 Marsillargues
MARSI’RETRO 2025 Marsillargues samedi 16 août 2025.
MARSI’RETRO 2025
Boulevard Gabriel Péri Marsillargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-16
fin : 2025-08-17
Date(s) :
2025-08-16
23 ème bourse d’échange
Exposition et vente de véhicules anciens (autos motos tracteurs)
Véhicules d’exception et de prestige
Rendez-vous au Château
Entrée libre
Tout public
Parking visiteurs gratuit Esplanade de la bascule
Bourse d’échanges et exposition de voitures et motos anciennes, sportives, de prestige, Harley-Davidson, tracteurs et vélos anciens.
Vous possédez un véhicule ancien, voiture, moto, tracteur, mobylette…, une voiture sportive, une voiture de prestige… venez l’exposer.
Ou vous souhaitez vendre des pièces, des accessoires dans ce domaine, venez tenir votre stand de vente.
Ou vous avez simplement envie de combler votre curiosité, de prendre un café ou une autre boisson… et échanger autour des véhicules anciens, sportifs ou de prestige, dans une ambiance super sympa et conviviale…
Alors, vous êtes les bienvenus !!!
Accueil des participants dès 9h00
Bourse d’échange sur tout le week-end
Exposition des véhicules avec animations.
Tombola
Buvette et restauration sur place
Exposition des véhicules anciens mis à la vente.
RV de 9h00 à 18h00 sur tout le week-end au Château Guillaume de Nogaret pour un très bel évènement autos et motos héraultais ! .
Boulevard Gabriel Péri Marsillargues 34590 Hérault Occitanie +33 6 03 18 17 08
English :
23rd Car Exchange
Exhibition and sale of vintage vehicles (cars motorcycles tractors)
Exceptional and prestige vehicles
Meet at the Château
Free admission
Open to all
Free visitor parking Esplanade de la bascule
German :
23 ème bourse d’échange (23. Tauschbörse)
Ausstellung und Verkauf von Oldtimern (Autos Motorräder Traktoren)
Außergewöhnliche und prestigeträchtige Fahrzeuge
Treffpunkt am Schloss
Freier Eintritt
Für jedes Publikum
Kostenlose Besucherparkplätze Esplanade de la bascule (Esplanade der Wippe)
Italiano :
23a Borsa dei veicoli
Esposizione e vendita di veicoli d’epoca (auto moto trattori)
Veicoli eccezionali e prestigiosi
Ritrovo allo Château
Ingresso libero
Aperto a tutti
Parcheggio gratuito per i visitatori: Esplanade de la bascule
Espanol :
23ª bolsa de vehículos
Exposición y venta de vehículos antiguos (coches motos tractores)
Vehículos excepcionales y prestigiosos
Cita en el castillo
Entrada libre
Abierto a todos
Aparcamiento gratuito para visitantes Explanada de la Bascule
L’événement MARSI’RETRO 2025 Marsillargues a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT PAYS DE LUNEL