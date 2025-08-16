MARSI’RETRO 2025 Marsillargues

MARSI’RETRO 2025 Marsillargues samedi 16 août 2025.

MARSI’RETRO 2025

Boulevard Gabriel Péri Marsillargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-16

23 ème bourse d’échange

Exposition et vente de véhicules anciens (autos motos tracteurs)

Véhicules d’exception et de prestige

Rendez-vous au Château

Entrée libre

Tout public

Parking visiteurs gratuit Esplanade de la bascule

Bourse d’échanges et exposition de voitures et motos anciennes, sportives, de prestige, Harley-Davidson, tracteurs et vélos anciens.

Vous possédez un véhicule ancien, voiture, moto, tracteur, mobylette…, une voiture sportive, une voiture de prestige… venez l’exposer.

Ou vous souhaitez vendre des pièces, des accessoires dans ce domaine, venez tenir votre stand de vente.

Ou vous avez simplement envie de combler votre curiosité, de prendre un café ou une autre boisson… et échanger autour des véhicules anciens, sportifs ou de prestige, dans une ambiance super sympa et conviviale…

Alors, vous êtes les bienvenus !!!

Accueil des participants dès 9h00

Bourse d’échange sur tout le week-end

Exposition des véhicules avec animations.

Tombola

Buvette et restauration sur place

Exposition des véhicules anciens mis à la vente.

RV de 9h00 à 18h00 sur tout le week-end au Château Guillaume de Nogaret pour un très bel évènement autos et motos héraultais ! .

Boulevard Gabriel Péri Marsillargues 34590 Hérault Occitanie +33 6 03 18 17 08

English :

23rd Car Exchange

Exhibition and sale of vintage vehicles (cars motorcycles tractors)

Exceptional and prestige vehicles

Meet at the Château

Free admission

Open to all

Free visitor parking Esplanade de la bascule

German :

23 ème bourse d’échange (23. Tauschbörse)

Ausstellung und Verkauf von Oldtimern (Autos Motorräder Traktoren)

Außergewöhnliche und prestigeträchtige Fahrzeuge

Treffpunkt am Schloss

Freier Eintritt

Für jedes Publikum

Kostenlose Besucherparkplätze Esplanade de la bascule (Esplanade der Wippe)

Italiano :

23a Borsa dei veicoli

Esposizione e vendita di veicoli d’epoca (auto moto trattori)

Veicoli eccezionali e prestigiosi

Ritrovo allo Château

Ingresso libero

Aperto a tutti

Parcheggio gratuito per i visitatori: Esplanade de la bascule

Espanol :

23ª bolsa de vehículos

Exposición y venta de vehículos antiguos (coches motos tractores)

Vehículos excepcionales y prestigiosos

Cita en el castillo

Entrada libre

Abierto a todos

Aparcamiento gratuito para visitantes Explanada de la Bascule

L’événement MARSI’RETRO 2025 Marsillargues a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT PAYS DE LUNEL