MARSKIRI #4 CARNAVAL

Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:30:00

2026-03-14

Mars qui rit, malgré les averses, Prépare en secret le printemps. Théophile Gautier

Nous nous sommes inspiré.e.s de cette poésie pour trouver le nom de ce carnaval. Il se veut un moment de partage, de convivialité, de gaîté… en musique pour laisser derrière nous l’hiver et accueillir à bras ouverts le printemps.

Au programme

– Déambulation costumée avec la fanfare de l’Établissement

d’Enseignement Artistique

– Embrasement du bonhomme carnaval

– Boom-kermesse sur le parvis de SCELIA

Un projet intergénérationnel et transversal, basé sur la synergie des acteur.rice.s de la commune les écoles Maurice Genevoix et Notre Dame, les associations des parents d’élèves, Générations Mouvement, les services de la commune… .

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 38 50 scelia@sargeleslemans.fr

English :

Mars which laughs, in spite of the showers, Prepares in secret the spring. Theophile Gautier

German :

Mars, der lacht, trotz der Regenschauer, Bereitet heimlich den Frühling vor. Théophile Gautier

Italiano :

Marte che ride, nonostante gli acquazzoni, prepara in segreto la primavera. Teofilo Gautier

Espanol :

Marte que ríe, a pesar de las lluvias, Prepara en secreto la primavera. Theophile Gautier

