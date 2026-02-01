Marsupilami au cinéma La Belle Equipe Place de l’Église Callac
Marsupilami au cinéma La Belle Equipe Place de l'Église Callac vendredi 27 février 2026.
Place de l'Église Cinéma La Belle Equipe Callac Côtes-d'Armor
2026-02-27 14:30:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d'Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d'une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l'ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos ! La bande à Fifi est de retour et elle s'est fait un nouveau copain… .
Place de l'Église Cinéma La Belle Equipe Callac 22160 Côtes-d'Armor Bretagne
L’événement Marsupilami au cinéma La Belle Equipe Callac a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol