Marsupilami au cinéma La Belle Equipe Place de l’Église Callac

Cinéma La Belle Equipe Callac Côtes-d'Armor

Début : 2026-02-27 14:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos ! La bande à Fifi est de retour et elle s’est fait un nouveau copain… .

Place de l'Église Cinéma La Belle Equipe Callac 22160 Côtes-d'Armor Bretagne

