Marsupilami: Avant Première et concours de cri Cinéma Le Félix Labouheyre

Marsupilami: Avant Première et concours de cri

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25



2026-01-25

Venez participer à un concours de cri Houba houba! Le meilleur gagnera un grand pop-corn !

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

Come and take part in a Houba houba shouting contest! The best will win a big popcorn!

