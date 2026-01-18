Marsupilami: Avant Première et concours de cri Cinéma Le Félix Labouheyre
Marsupilami: Avant Première et concours de cri Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 25 janvier 2026.
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-25
2026-01-25
Venez participer à un concours de cri Houba houba! Le meilleur gagnera un grand pop-corn !
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
Come and take part in a Houba houba shouting contest! The best will win a big popcorn!
