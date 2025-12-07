Marsupilami Loft Cinémas Châtellerault
Marsupilami
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparaît et le voyage vire au chaos ! .
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
