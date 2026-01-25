MARSUPILAMI en Avant-Première Cinéma l’Entracte Falaise

MARSUPILAMI en Avant-Première

Cinéma l’Entracte 8 Rue de la Fresnaye Falaise Calvados

Début : 2026-01-25 14:30:00

2026-01-25

MARSUPILAMI en Avant-Première

14h30 (durée de 1h39)

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Tout dérape lorsque ce dernier s’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos ! ​

Une partie du prix du billet sera reversé à l’association coucou nous voilou au profit des enfants hospitalisés. .

Cinéma l’Entracte 8 Rue de la Fresnaye Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 31 17

English : MARSUPILAMI en Avant-Première

MARSUPILAMI Preview

2.30pm (duration 1h39)

To save his job, David agrees to a dodgy plan: to bring back a mysterious parcel from South America. Everything goes wrong when the parcel is accidentally opened: an adorable baby Marsupilami appears and the trip turns into chaos!

