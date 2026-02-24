Marsupilami Centre socioculturel Le Donjon
Marsupilami Centre socioculturel Le Donjon samedi 21 mars 2026.
Marsupilami
Centre socioculturel 2 lot. Bois d’amour Le Donjon Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 17:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Film de Philippe Lacheau avec Jamel Debbouze, Elodie Fontant
.
Centre socioculturel 2 lot. Bois d’amour Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film by Philippe Lacheau with Jamel Debbouze, Elodie Fontant
L’événement Marsupilami Le Donjon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire