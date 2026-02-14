Marsupilami, Les Enfants du Paradis, Chartres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-16T15:50:00+01:00 – 2026-02-16T17:29:00+01:00
Fin : 2026-02-16T15:50:00+01:00 – 2026-02-16T17:29:00+01:00

SALLE EXCELLENCE +1€

Les Enfants du Paradis 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Salle excellence +1€ – Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux : ramener un mystérieux colis d'Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d'une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, e…