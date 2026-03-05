MARSUPILAMI Palavas-les-Flots
MARSUPILAMI Palavas-les-Flots dimanche 15 mars 2026.
MARSUPILAMI
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-15 2026-03-22 2026-03-27 2026-03-29
Séance cinéma Marsupilami de Philippe Lacheau (Durée 1h39)
Tout public
Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos ! .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Marsupilami cinema screening by Philippe Lacheau (Running time: 1h39)
L’événement MARSUPILAMI Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-03 par 34 ADT34