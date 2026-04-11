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Marsupilami Salle de spectacle Bâtiment 62 Varennes-sur-Allier

Marsupilami Salle de spectacle Bâtiment 62 Varennes-sur-Allier vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Salle de spectacle Bâtiment 62

Adresse : 1 avenue de la Gare

Ville : 03150 Varennes-sur-Allier

Département : Allier

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 3.5 3.5 Tarif réduit -16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Varennes-sur-Allier

Marsupilami

Salle de spectacle Bâtiment 62 1 avenue de la Gare Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 17:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Film de Philippe Lacheau avec Jamel Debbouze, Elodie Fontan
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Salle de spectacle Bâtiment 62 1 avenue de la Gare Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Philippe Lacheau with Jamel Debbouze, Elodie Fontan

L’événement Marsupilami Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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