Marta Caraion et Cătălin Mihuleac, deux voix de la littérature roumaine Bibliothèque André Malraux Paris jeudi 20 novembre 2025.

Marta Caraion et Cătălin

Mihuleac explorent, chacun à leur manière, les zones d’ombre de l’histoire

roumaine.

Dans Géographie des ténèbres. Bucarest – Transnistrie – Odessa,

1941-1981 (Fayard, 2024), Marta Caraion retrace l’histoire familiale et

collective de la Shoah roumaine, du pogrom d’Odessa à l’exil en Suisse, donnant

voix à trois générations de femmes et restituant l’épaisseur historique de

centaines de milliers de victimes. Cătălin Mihuleac, avec Les

Oxenberg & les Bernstein (traduit du roumain par Marily Le Nir, Noir

sur Blanc, 2020), mêle humour, magie populaire et secrets de famille pour

éclairer les fractures de la mémoire.

Cette rencontre offrira un dialogue entre

histoire, littérature et mémoire, entre fiction et rigueur documentaire.

Une rencontre animée par Antoine Kauffer, journaliste.

Sur réservation

Une rencontre dans le cadre du festival « Weekend à l’est »

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

01 45 44 53 85 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Public adultes.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr