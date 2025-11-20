Marta Caraion et Cătălin Mihuleac, deux voix de la littérature roumaine Bibliothèque André Malraux Paris
Marta Caraion et Cătălin Mihuleac, deux voix de la littérature roumaine Bibliothèque André Malraux Paris jeudi 20 novembre 2025.
Dans Géographie des ténèbres. Bucarest – Transnistrie – Odessa,
1941-1981 (Fayard, 2024), Marta Caraion retrace l’histoire familiale et
collective de la Shoah roumaine, du pogrom d’Odessa à l’exil en Suisse, donnant
voix à trois générations de femmes et restituant l’épaisseur historique de
centaines de milliers de victimes. Cătălin Mihuleac, avec Les
Oxenberg & les Bernstein (traduit du roumain par Marily Le Nir, Noir
sur Blanc, 2020), mêle humour, magie populaire et secrets de famille pour
éclairer les fractures de la mémoire.
Cette rencontre offrira un dialogue entre
histoire, littérature et mémoire, entre fiction et rigueur documentaire.
Une rencontre animée par Antoine Kauffer, journaliste.
Sur réservation
Une rencontre dans le cadre du festival « Weekend à l’est »
Le jeudi 20 novembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit
01 45 44 53 85 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr
Public adultes.
Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris
+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr