MARTA JAZZ-CLUB ELO & THE GRITTY SOUL RHYTHM’N BLUES

1 Quai Maximin Licciardi Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Le Marta Jazz-Club vous propose de venir écouter ELO & THE GRITTY HOPS 4tet soul et rhythm’n blues au programme !Un quartet montpelliérain composé d’Elodie Maffessoli au chant, Estelle Vidal au piano, Jérémie Fabre à la contrebasse et Benoît Zollet à la batterie.Porté par une énergie chaleureuse, le groupe explore un répertoire aux sonorités soul, jazz er rhythm’n blues, rendant hommage à des artistes emblématiques comme Aretha Franklin, Levern Baker ou Helen Humes.Une invitation à se laisser emporter par le groove, le temps d’un concert aussi élégant que vibrant.Il est possible de dîner sur place avant le concert en réservant au 06 82 25 51 96Billetterie .

1 Quai Maximin Licciardi Sète 34200 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement MARTA JAZZ-CLUB ELO & THE GRITTY SOUL RHYTHM’N BLUES Sète a été mis à jour le 2026-01-21 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE