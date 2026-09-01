Informations pratiques

Sète

MARTA JAZZ – CLUB FARUDJAZZ

1 QUAI MAXIMIN LICCIARDI Sète Hérault

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Jeudi 17 septembre à 21h au Saint-Clair à Sète se déroulera dans le cadre du Marta Jazz-Club le concert de Farudjazz avec en figure de proue les deux frères Melchior et Graham Farudja !

Jeudi 17 septembre à 21h au Saint-Clair à Sète se déroulera dans le cadre du Marta Jazz-Club le concert de Farudjazz avec en figure de proue les deux frères Melchior et Graham Farudja !

On retrouve dans le répertoire de Farudjazz les influences du swing, du jazz fusion, du funk, de la musique contemporaine ou de la musique de Louis Sclavis, Aldo Romano et Henri Texier.

Farudjazz est lauréat du jazz à Nîmes 2025.

Ecouter:

https://www.youtube.com/watch?v=QsvUteXrx3U .

1 QUAI MAXIMIN LICCIARDI Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : MARTA JAZZ – CLUB FARUDJAZZ

On Thursday, September 17, at 9:00 p.m. at the Saint-Clair in Sète, the Farudjazz concert will take place as part of the Marta Jazz-Club series, featuring the two brothers Melchior and Graham Farudja!

L’événement MARTA JAZZ – CLUB FARUDJAZZ Sète a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – Office de Tourisme Archipel de Thau