MARTA JAZZ-CLUB MAURIZIO MINARDI TRIO Sète

MARTA JAZZ-CLUB MAURIZIO MINARDI TRIO

1 Quai Maximin Licciardi Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Le trio présente le nouvel album Invisible , où se mêlent lyrisme, énergie et raffinement sonore

Jeudi 4 décembre à 21h, je vous propose de venir assister au Saint-Clair au concert de MAURIZIO MINARDI TRIO Le pianiste et compositeur italien Maurizio Minardi, installé à Paris depuis 2017 après huit années à Londres, a publié treize albums et s’est produit dans de nombreux festivals et clubs enEurope (Grande-Bretagne, France, Italie, Belgique, Portugal, Suisse, Allemagne).Son style, à la croisée du classique et du jazz, reflète ses études au Conservatoire de Bologne et son parcours nourri de masterclasses auprès de Barry Harris, Aaron Parks, Paolo Fresu et d’autres.Un soin particulier est apporté au toucher du piano, à la recherche sonore et à la qualité des enregistrements.Le trio présente le nouvel album Invisible , où se mêlent lyrisme, énergie et raffinement sonore. Maurizio MINARDI pianoMaurizio CONGIU contrebasseThomas DELOR batterieEcouter https://www.youtube.com/watch?v=UGoca3ntf7kSur place, possibilité de dîner avant le concert en réservant au 06 82 25 51 96. .

1 Quai Maximin Licciardi Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 82 25 51 96 marta.project7@gmail.com

English :

The trio present their new album Invisible , a blend of lyricism, energy and sonic refinement

