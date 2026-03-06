MARTA JAZZ-CLUB SWING DIXIE FROGGIES Sète
MARTA JAZZ-CLUB SWING DIXIE FROGGIES
1 Quai Maximin Licciardi Sète Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
2026-03-26
Du swing endiablé garanti avec les Dixie Froggies !Ils ont mis une ambiance formidable sur le Chalutier et au Victor lors des précédents concertsMartial Reverdy à la clarinetteJoannes Kotchian au banjoDaniel Beltramo au tubaPhilippe Rousselet à la washboardMusiciens adorés par les danseurs de lindy hop !!! Tarif club pour les danseurs ! .
1 Quai Maximin Licciardi Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 82 25 51 96 marta.project7@gmail.com
Swing wildly with the Dixie Froggies!
