MARTA JAZZ-CLUB SWING DIXIE FROGGIES

1 Quai Maximin Licciardi Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Du swing endiablé garanti avec les Dixie Froggies !

Du swing endiablé garanti avec les Dixie Froggies !Ils ont mis une ambiance formidable sur le Chalutier et au Victor lors des précédents concertsMartial Reverdy à la clarinetteJoannes Kotchian au banjoDaniel Beltramo au tubaPhilippe Rousselet à la washboardMusiciens adorés par les danseurs de lindy hop !!! Tarif club pour les danseurs ! .

1 Quai Maximin Licciardi Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 82 25 51 96 marta.project7@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Swing wildly with the Dixie Froggies!

L’événement MARTA JAZZ-CLUB SWING DIXIE FROGGIES Sète a été mis à jour le 2026-03-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE