MARTA JAZZ-CLUB THE RAG MESSENGERS JAZZ TRADITIONNEL

1 Quai Maximin Licciardi Soumont Hérault

Tarif : 14 – 14 – 13.97 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Nés de la rencontre entre la batteuseOphélie Luminati, le clarinettisteEzequiel Celadaet le pianisteAuguste Caron,The Rag Messengersvous entraînent avec bonheur dans le répertoire des débuts du jazz.

Nés de la rencontre entre la batteuse Ophélie Luminati, le clarinettiste Ezequiel Celada et le pianiste Auguste Caron, The Rag Messengers vous entraînent avec bonheur dans le répertoire des débuts du jazz.La formule piano clarinette batterie, très populaire à l’époque, retrouve ici ses lettres de noblesse pour un voyage des clubs enfumés de la Nouvelle-Orléans au Harlem de la prohibition.Sur place bar, pas de restauration.Billetterie https://www.martaproject.com/event-details/marta-jazz-club-rag-messengersTarif réduit pour les membres du club et les danseurs.Renseignements 06 82 25 51 96. .

1 Quai Maximin Licciardi Soumont 34200 Hérault Occitanie +33 6 82 25 51 96 marta.project7@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rag Messengers, the brainchild of drummer Ophelia Luminati, clarinettist Ezequiel Celada and pianist Auguste Caron, take you happily through the repertoire of early jazz.

L’événement MARTA JAZZ-CLUB THE RAG MESSENGERS JAZZ TRADITIONNEL Soumont a été mis à jour le 2026-01-09 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE