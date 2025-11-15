Marta Knight • DC Lou SUPERSONIC Paris

MARTA KNIGHT (22h30)

(Indie rock – La Castanya – Barcelone, ESP)

Lorsqu’on interroge Marta Knight sur ses influences, elle cite pêle-mêle Nick Drake, Oasis, Tracy Chapman, The Smiths, Johnny Cash… Une sacrée constellation d’artistes, qui ont modelé la femme qu’elle est aujourd’hui.

Si le premier EP de Marta Knight remonte à 2017 et son premier succès (le très beau « Resurrection ») à 2018, ce n’est qu’en 2022 que la barcelonaise publie son premier album « Strange Times Forever », un projet auquel a collaboré Pau Riutort (producteur pour FKA Twigs, Rosalía…).

En cinq ans, la jeune chanteuse ne s’est pas départie de son humeur mélancolique et de son esthétique épurée. Ecouter Marta Knight, c’est un peu comme écouter une amie jouer pour elle-même, dans l’intimité de sa chambre.

Les 3 influences : Nick Drake, Stone Roses, The Smiths

https://martaknight.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/MartaKnight

DC LOU (21h30)

(Alt rock – Bruxelles, BEL)

Nouveau visage de la scène alternative bruxelloise, DC Lou est la voix d’une génération libre. Apparu aux premiers jours de l’été 2023 sous le ciel de la capitale européenne, le projet porté par Diane Theunissen trouve ses origines au cœur de Dalston, quartier cosmopolite de Londres. C’est là que l’artiste noue une relation privilégiée avec l’indie rock, les synthés et l’esthétique DIY.

https://dclou.bandcamp.com/

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Samedi 15 Novembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Il faut venir si vous êtes fans de… Girl In Red, Tracy Chapman & Phoebe Bridgers.

Le samedi 15 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

