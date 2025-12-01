Marta Pereira da Costa Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Historiquement, la guitare portugaise a toujours été associée aux hommes, en tant que musiciens, et principalement confinée au Fado comme langage d’expression. Le projet de l’artiste Marta Pereira da Costa rompt avec ces racines et présente la guitare portugaise comme une véritable voix.

Sur scène, la guitare portugaise voyage à travers les sonorités les plus traditionnelles, telles que le fado et la musique portugaise, mais explore également d’autres univers : le jazz, les mornas capverdiennes, le chorinho brésilien ou encore les musiques du monde en général.

Accompagnée de son second instrument de prédilection, le piano, interprété par Ruben Alves, Marta se produit en DUO, un projet collaboratif entre la guitare portugaise et le piano, qui a donné naissance à son deuxième album, « Sem Palavras » (« Sans Paroles »).

Ils présentent des morceaux issus de ce nouvel album et revisitent également d’anciennes compositions ainsi que d’autres titres incontournables : Verdes Anos & Summertime, Terra, Encontro, Dia de Feira, Fado Lopes, etc.

Le public est invité à embarquer pour un voyage sonore et émotionnel, où la guitare portugaise devient la véritable étoile et la voix, portée par la sensibilité et la délicatesse de Marta — mais aussi par une intensité, une force et une dynamique qui surprennent et captivent jusqu’au dernier accord. Chaque représentation est un moment unique, inoubliable et irrépétible.

Marta Pereira da Costa redéfinit la guitare portugaise, en faisant voyager l’instrument au-delà de ses racines, mêlant les sonorités portugaises au jazz, aux mornas capverdiennes, au chorinho brésilien et aux musiques du monde.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 15h00 à 16h10

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-14T16:00:00+01:00

fin : 2025-12-14T17:10:00+01:00

Date(s) : 2025-12-14T15:00:00+02:00_2025-12-14T16:10:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

