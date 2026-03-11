Martell à Gallienne Boutique Martell Cognac

Martell à Gallienne

Boutique Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-04-01

La Maison Martell vous invite à découvrir l’un de ses sites historiques le Domaine de Gallienne. Niché au cœur du cru signature de la Maison, les Borderies, Gallienne abrite la plus grande distillerie de la région et couvre plus de 200 ha de vignes.

.

Boutique Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 34 98 visites@martell.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Martell à Gallienne

Maison Martell invites you to discover one of its historic sites: Domaine de Gallienne. Nestled in the heart of the House’s signature Borderies cru, Gallienne is home to the region’s largest distillery and covers over 200 hectares of vines.

L’événement Martell à Gallienne Cognac a été mis à jour le 2026-03-09 par Destination Cognac