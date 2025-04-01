Martell Découverte Cognac

Martell Découverte Cognac mardi 1 avril 2025.

Martell Découverte

16 Avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-01

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-04-01 2025-04-05 2025-06-02 2025-09-29 2025-11-04

La plus ancienne des grandes Maisons de cognac vous ouvre les portes de son site historique et vous invite à un voyage inédit au cœur de son patrimoine, son terroir et son savoir-faire.

+33 5 45 36 34 98 visites@martell.com

English : MARTELL DISCOVERY

The oldest of the great cognac houses welcomes you on its historic site, to take you on a unique journey through its history, terroir and savoir-faire.

German :

Das älteste der großen Cognachäuser öffnet Ihnen die Tore seiner historischen Stätte und lädt Sie zu einer ungewöhnlichen Reise in das Herz seines Erbes, seines Terroirs und seines Know-hows ein.

Italiano :

La più antica delle grandi case di cognac apre le porte del suo sito storico e vi invita a un viaggio unico nel cuore del suo patrimonio, del suo terroir e della sua esperienza.

Espanol :

La más antigua de las grandes casas de coñac le abre las puertas de su sede histórica y le invita a un viaje único al corazón de su patrimonio, su terruño y su saber hacer.

