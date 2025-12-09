Martell Découverte Cognac

Martell Découverte

16 Avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-05

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-04-05 2026-06-02 2026-09-29 2026-11-03

La plus ancienne des grandes Maisons de cognac vous ouvre les portes de son site historique et vous invite à un voyage inédit au cœur de son patrimoine, son terroir et son savoir-faire.

16 Avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 34 98 visites@martell.com

English : MARTELL DISCOVERY

The oldest of the great cognac houses welcomes you on its historic site, to take you on a unique journey through its history, terroir and savoir-faire.

