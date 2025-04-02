Martell Savoir-Faire Cognac
Martell Savoir-Faire Cognac mercredi 2 avril 2025.
Martell Savoir-Faire
16 Avenue Paul Firino Martell Cognac Charente
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Date :
Début : 2025-04-02
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-04-02 2025-04-05 2025-11-04
La plus ancienne des grandes Maisons de cognac vous ouvre les portes de son site historique et vous invite à un voyage inédit au cœur de son patrimoine, son terroir et son savoir-faire.
16 Avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 34 98 visites@martell.com
English : MARTELL SAVOIR-FAIRE
The oldest of the great cognac houses welcomes you on its historic site, to take you on a unique journey through its history, terroir and savoir-faire. In a contemporary scenography, Maison Martell offers several different tours, depending on what you long to discover.
German :
Das älteste der großen Cognachäuser öffnet Ihnen die Tore seiner historischen Stätte und lädt Sie zu einer ungewöhnlichen Reise in das Herz seines Erbes, seines Terroirs und seines Know-hows ein.
Italiano :
La più antica delle grandi case di cognac apre le porte del suo sito storico e vi invita a un viaggio unico nel cuore del suo patrimonio, del suo terroir e della sua esperienza.
Espanol :
Entrando en una historia única. Maison Martell ofrece tres experiencias diferentes.
L’événement Martell Savoir-Faire Cognac a été mis à jour le 2025-05-06 par Destination Cognac