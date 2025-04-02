Martell Savoir-Faire Cognac

Martell Savoir-Faire

16 Avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Début : 2025-04-02

fin : 2025-11-01

2025-04-02 2025-04-05 2025-11-04

La plus ancienne des grandes Maisons de cognac vous ouvre les portes de son site historique et vous invite à un voyage inédit au cœur de son patrimoine, son terroir et son savoir-faire.

16 Avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 34 98 visites@martell.com

English : MARTELL SAVOIR-FAIRE

The oldest of the great cognac houses welcomes you on its historic site, to take you on a unique journey through its history, terroir and savoir-faire. In a contemporary scenography, Maison Martell offers several different tours, depending on what you long to discover.

German :

Das älteste der großen Cognachäuser öffnet Ihnen die Tore seiner historischen Stätte und lädt Sie zu einer ungewöhnlichen Reise in das Herz seines Erbes, seines Terroirs und seines Know-hows ein.

Italiano :

La più antica delle grandi case di cognac apre le porte del suo sito storico e vi invita a un viaggio unico nel cuore del suo patrimonio, del suo terroir e della sua esperienza.

Espanol :

Entrando en una historia única. Maison Martell ofrece tres experiencias diferentes.

