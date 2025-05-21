MARTHA ARGERICH DONG HYEK LIM HALLE AUX GRAINS Toulouse
MARTHA ARGERICH DONG HYEK LIM HALLE AUX GRAINS Toulouse mardi 31 mars 2026.
MARTHA ARGERICH DONG HYEK LIM
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 92 EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 20:00:00
fin : 2026-03-31 22:00:00
Date(s) :
2026-03-31
Fidèle aux Grands Interprètes, Martha Argerich, légende du piano, revient à la Halle aux Grains.
Elle aime partager la scène avec des personnalités passionnantes comme le pianiste sud-coréen Dong Hyek Lim. Tous deux forment un duo exceptionnel dans le répertoire viennois et du norvégien Edward Grieg. 20 .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
English :
Faithful to the Grands Interprètes series, piano legend Martha Argerich returns to La Halle aux Grains.
German :
Die Klavierlegende Martha Argerich, die den Grands Interprètes treu geblieben ist, kehrt in die Halle aux Grains zurück.
Italiano :
Fedele alla serie Grands Interprètes, la leggenda del pianoforte Martha Argerich torna alla Halle aux Grains.
Espanol :
Fiel a la serie Grands Interprètes, la leyenda del piano Martha Argerich regresa al Halle aux Grains.
L’événement MARTHA ARGERICH DONG HYEK LIM Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE