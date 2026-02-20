Martha Deribe & Simone Maggio en concert Cool jazz for quiet dreams 38Riv Jazz Club Paris

Dès la naissance du duo, celle-ci s’est exprimée naturellement dans et par la musique.

Il s’agit d’une recherche profonde d’un espace en résonance avec leur intention commune d’élever la musique à une dimension à la fois célébratoire et sacrée.

Le morceau devient alors un instrument de transformation en rituel, permettant de transcender et de se relier à une dimension où les âmes, et non les esprits, entrent en résonance. Ce travail marque la première étape de ce voyage de l’âme.

Martha Deribe : voix

Simone Maggio : piano

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz standards, compositions — “Sacred Times” est le premier album de ce duo, dont le premier morceau se présente comme un manifeste de leur vision musicale, une vision qui n’a pas besoin de mots.

Le dimanche 19 avril 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 19 avril 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

