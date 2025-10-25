MARTHA GRAHAM – PROGRAMME A – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix

MARTHA GRAHAM – PROGRAMME A – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix samedi 25 octobre 2025.

TAL TICKET PRÉSENTE : MARTHA GRAHAM – PROGRAMME AÀ l’occasion du centenaire de la compagnie et après 7 ans d’absence en France, la Martha Graham Dance Company qui a révolutionné le monde de la danse contemporaine annonce son grand retour sur scène lors d’une série de représentations exceptionnelles qui passera par Paris, Lyon et Roubaix.« Danseuse du siècle », « Icône » … tous les superlatifs ont été utilisés pour décrire Martha Graham. Son approche de la danse, du théâtre et son vocabulaire physique innovant ont irrévocablement influencé la danse dans le monde entier. Aussi prolifique que complexe, elle a créé 181 ballets en tant que chorégraphe et une technique de danse qui a été comparée au ballet dans sa portée et son ampleur.Lors de cette tournée, 18 danseurs interpréteront à la fois des œuvres emblématiques de Martha Graham et des ballets plus récents d’artistes contemporains, encore jamais présentés en France. Deux programmes seront proposés en alternance. Le programme A composé de deux chefs-d’œuvre de Martha Graham : Cave of the Heart et Errand into the Maze qui mettent en scène deux héroïnes de la mythologie grecque (Médée et Ariane) ; et de CAVE d’Hofesh Shechter où le chorégraphe s’empare de la danse des raves. Le programme B également composé de deux œuvres majeures de Martha Graham : Diversion of Angels et Chronicle dans lesquelles elle s’attaque à des sujets universels tels que l’amour et la guerre ; et de We the People de Jamar Roberts, un rappel que le pouvoir du changement collectif appartient au peuple.PROGRAMME A• Cave of the Heart de Martha Graham (35 minutes) Cave of the Heart est une étude des pouvoirs destructeurs de l’amour, des passions sombres qui font que le cœur humain, enroulé comme un serpent, est prêt à frapper lorsqu’il est attaqué. Dans le mythe, Médée, une sorcière, tombe amoureuse de Jason et utilise ses pouvoirs magiques pour l’aider à obtenir la Toison d’Or. Sacrifiant tout ce qui lui est cher, elle s’enfuit avec lui à Corinthe. Mais Jason est ambitieux et abandonne Médée. Trahie et exilée, Médée élabore un plan qui se terminera par la mort de sa rivale, la princesse, et le meurtre de ses deux enfants. Le Chœur, prévoyant la tragédie sur le point de se dérouler, tente de l’empêcher et finit par en subir les plus grandes conséquences.Ballet présenté pour la première fois le 10 mai 1946 à la Columbia University à New York.• Errand into the Maze de Martha Graham (18 minutes)Il y a une course dans le labyrinthe au cœur des ténèbres afin d’affronter et de combattre la Créature de la Peur. Il y a l’accomplissement de la mission, l’instant du triomphe et la sortie de l’obscurité.Dans Errand Into the Maze, Martha Graham raconte l’histoire du point de vue d’Ariane, qui descend dans le labyrinthe pour conquérir le Minotaure. Substituant une héroïne au héros de la mythologie grecque dans sa danse, Martha Graham a créé une protagoniste féminine qui affronterait la bête de la peur, non pas une, mais trois fois, avant de finalement la maîtriser.Ballet présenté pour la première fois le 28 février 1947 au Ziegfeld Theatre à New York.• CAVE de Hofesh Shechter (25 minutes)Cette œuvre énergique de Hofesh Shechter est née d’une idée apportée à la Graham Company par la star internationale de la danse Daniil Simkin. Daniil souhaitait amener la danse issue de la scène des clubs techno à un nouveau niveau et trouver un moyen d’intégrer le mouvement chorégraphié dans un événement de type rave. En prélude à cette idée plus large, Hofesh Shechter a été invité à créer une danse pour la scène de l’avant-scène pour les danseurs de Graham. Le résultat est une expérience de mouvement collectif viscérale, avec une énergie cinétique partagée puissante et tourbillonnante.Ballet présenté pour la première fois le 6 avril 2022 au New York City Center

LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59