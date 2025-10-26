MARTHA GRAHAM – PROGRAMME B – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix

MARTHA GRAHAM – PROGRAMME B Début : 2025-10-26 à 14:00. Tarif : – euros.

TAL TICKET PRÉSENTE : MARTHA GRAHAM – PROGRAMME BÀ l’occasion du centenaire de la compagnie et après 7 ans d’absence en France, la Martha Graham Dance Company qui a révolutionné le monde de la danse contemporaine annonce son grand retour sur scène lors d’une série de représentations exceptionnelles qui passera par Paris, Lyon et Roubaix.« Danseuse du siècle », « Icône » … tous les superlatifs ont été utilisés pour décrire Martha Graham. Son approche de la danse, du théâtre et son vocabulaire physique innovant ont irrévocablement influencé la danse dans le monde entier. Aussi prolifique que complexe, elle a créé 181 ballets en tant que chorégraphe et une technique de danse qui a été comparée au ballet dans sa portée et son ampleur.Lors de cette tournée, 18 danseurs interpréteront à la fois des œuvres emblématiques de Martha Graham et des ballets plus récents d’artistes contemporains, encore jamais présentés en France. Deux programmes seront proposés en alternance. Le programme A composé de deux chefs-d’œuvre de Martha Graham : Cave of the Heart et Errand into the Maze qui mettent en scène deux héroïnes de la mythologie grecque (Médée et Ariane) ; et de CAVE d’Hofesh Shechter où le chorégraphe s’empare de la danse des raves. Le programme B également composé de deux œuvres majeures de Martha Graham : Diversion of Angels et Chronicle dans lesquelles elle s’attaque à des sujets universels tels que l’amour et la guerre ; et de We the People de Jamar Roberts, un rappel que le pouvoir du changement collectif appartient au peuple. PROGRAMME B• Diversion of Angels de Martha Graham (20 minutes) Martha Graham a un jour décrit Diversion of Angels comme trois aspects de l’amour : le couple en blanc représente l’amour mature en parfait équilibre, le couple en rouge l’amour érotique et le couple en jaune l’amour adolescent. La danse ne suit aucune histoire. Son action se déroule dans le jardin imaginaire que l’amour se crée pour lui-même. À l’origine, le ballet s’appelait Wilderness Stair. Ballet présenté pour la première fois le 13 août 1948 au Palmer Auditorium, New London, Connecticut.• We The People de Jamar Roberts (22 minutes)Présentée pour la première fois en février 2024, cette danse de l’Americana du 21ème siècle fait référence à notre histoire et résonne avec elle. Sa nouvelle partition de Rhiannon Giddens, arrangée par Gabe Witcher, offre le son historique de la musique folklorique américaine. La chorégraphie de Jamar Roberts est très actuelle et en contrepoint de la musique. Le chorégraphe a déclaré que « We the People » est à la fois une protestation et une lamentation, spéculant sur la façon dont l’Amérique ne tient pas toujours ses promesses. Dans le contexte de la musique traditionnelle américaine, We the People espère rappeler que le pouvoir du changement collectif appartient au peuple.• Chronicle de Martha Graham (35 minutes) Chronicle n’essaie pas de montrer les réalités de la guerre ; elle en évoque plutôt les images, elle expose son prélude fatal, elle dépeint la dévastation de l’esprit qu’elle laisse dans son sillage et elle suggère une réponse. C’est l’une des rares danses de Martha Graham dont on peut dire qu’elle exprime explicitement des idées politiques, mais, contrairement à Immediate Tragedy (1937) et Deep Song (1937), des danses qu’elle a faites en réponse à la guerre civile espagnole, cette danse n’est pas une représentation réaliste des événements. L’intention est d’universaliser la tragédie de la guerre. Ballet présenté pour la première fois le 20 décembre 1936 au Guild Theater à New York.

LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59