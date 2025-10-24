Martha Graham Roubaix

Martha Graham Roubaix vendredi 24 octobre 2025.

Martha Graham

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24 22:00:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-26

Fin octobre 2025, le Colisée vibrera au rythme de la danse moderne, en accueillant la légendaire Martha Graham Dance Company.

Fondée en 1926 par la pionnière Martha Graham, cette compagnie mythique fête son centenaire avec un spectacle exceptionnel, et rend hommage à une carrière qui a profondément transformé l’art chorégraphique.

Après sept ans d’absence en France, préparez-vous à une soirée dans laquelle se mêleront créations intemporelles et œuvres contemporaines, interprétées avec la force et la grâce qui ont fait la renommée de cette institution.

Que vous soyez un passionné de danse ou simplement curieux de découvrir l’univers unique de Martha Graham, cet événement est un rendez-vous incontournable pour célébrer l’héritage d’une artiste qui a marqué l’histoire de la scène mondiale. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

