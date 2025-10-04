Martigues fête son terroir Esplanade des Belges Martigues

Samedi 4 octobre 2025 de 10h à 18h. Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

L’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’authenticité, les traditions et la qualité des produits locaux. Marché de producteurs locaux, matériels agricoles, animations musicales…Familles

– Marché des producteurs et créateurs locaux proposant fruits, légumes, huiles, miel, vin, pain….

– Tracteurs et matériels agricoles.

– Fermes pédagogiques.

– Balades en poneys.

– Pour les enfants échecs, mini-golf, jeux et activités ludiques. .

Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 34 66 animcv@ville-martigues.fr

English :

An opportunity to discover or rediscover the authenticity, traditions and quality of local products. Local producers’ market, agricultural equipment, musical entertainment…

German :

Eine Gelegenheit, die Authentizität, die Traditionen und die Qualität der lokalen Produkte zu entdecken oder wiederzuentdecken. Markt mit lokalen Erzeugern, landwirtschaftlichen Geräten, musikalischen Darbietungen…

Italiano :

Un’occasione per scoprire o riscoprire l’autenticità, le tradizioni e la qualità dei prodotti locali. Mercato dei produttori locali, attrezzature agricole, intrattenimento musicale…

Espanol :

Una oportunidad para descubrir o redescubrir la autenticidad, las tradiciones y la calidad de los productos locales. Mercado de productores locales, equipamiento agrícola, entretenimiento musical…

