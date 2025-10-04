Martigues fête son terroir Esplanade des Belges Martigues
Martigues fête son terroir Esplanade des Belges Martigues samedi 4 octobre 2025.
Martigues fête son terroir
Samedi 4 octobre 2025 de 10h à 18h. Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
Date(s) :
2025-10-04
L’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’authenticité, les traditions et la qualité des produits locaux. Marché de producteurs locaux, matériels agricoles, animations musicales…Familles
– Marché des producteurs et créateurs locaux proposant fruits, légumes, huiles, miel, vin, pain….
– Tracteurs et matériels agricoles.
– Fermes pédagogiques.
– Balades en poneys.
– Pour les enfants échecs, mini-golf, jeux et activités ludiques. .
Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 34 66 animcv@ville-martigues.fr
English :
An opportunity to discover or rediscover the authenticity, traditions and quality of local products. Local producers’ market, agricultural equipment, musical entertainment…
German :
Eine Gelegenheit, die Authentizität, die Traditionen und die Qualität der lokalen Produkte zu entdecken oder wiederzuentdecken. Markt mit lokalen Erzeugern, landwirtschaftlichen Geräten, musikalischen Darbietungen…
Italiano :
Un’occasione per scoprire o riscoprire l’autenticità, le tradizioni e la qualità dei prodotti locali. Mercato dei produttori locali, attrezzature agricole, intrattenimento musicale…
Espanol :
Una oportunidad para descubrir o redescubrir la autenticidad, las tradiciones y la calidad de los productos locales. Mercado de productores locales, equipamiento agrícola, entretenimiento musical…
L’événement Martigues fête son terroir Martigues a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme de Martigues