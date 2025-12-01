Martigues illuminée Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues

Martigues illuminée

Samedi 13 décembre 2025 de 16h30 à 20h30.

Rendez-vous à 16h15. Trois groupes partiront à intervalles réguliers 16h30, 16h45 et 17h. Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13 20:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Chaque année, nous vous invitons à vivre notre traditionnelle randonnée urbaine en centre-ville de Martigues.Familles

Une expérience mêlant découverte du centre-ville et ascension vers les hauteurs de Martigues, pour admirer la ville à la tombée de la nuit.



Débutez votre marche dans le centre-ville de Martigues, en traversant les ponts, quais et places emblématiques. Traversez le jardin de La Rode, un espace verdoyant en bordure de l’étang de Berre. Ensuite, entamez l’ascension progressive de la colline menant au moulin et à la chapelle Notre-Dame-des-Marins, point culminant de Martigues.



Arrivés au sommet au crépuscule, profitez d’une vue imprenable sur la ville qui s’illumine doucement au fur et à mesure que le jour laisse place à la nuit. Un panorama à couper le souffle, parfait pour les amateurs de paysages urbains et de photographie !



Distance 9 km. Difficulté Moyenne. Retour prévu Vers 19h30

Pour clôturer cette aventure, une boisson chaude (vin chaud ou chocolat chaud) vous sera offerte à l’arrivée pour vous réchauffer et partager un moment convivial.

Vous serez accueillis sur le parvis de l’Office de Tourisme de Martigues par des chants de Noël.



Ouverture des inscriptions à partir de mi-novembre auprès de l’Office de Tourisme de Martigues.

Venez vivre une randonnée qui allie patrimoine urbain, nature et panoramas exceptionnels sur Martigues !



En partenariat avec les associations Randonnée Ski Découverte (RSD), Sports Loisirs Nature Martigues (SLN) et Entrez les Artistes. .

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Every year, we invite you to experience our traditional urban hike in the city center of Martigues.

German :

Jedes Jahr laden wir Sie ein, unsere traditionelle Stadtwanderung im Stadtzentrum von Martigues zu erleben.

Italiano :

Ogni anno vi invitiamo a partecipare alla nostra tradizionale passeggiata urbana nel centro di Martigues.

Espanol :

Cada año, le invitamos a experimentar nuestra tradicional caminata urbana en el centro de la ciudad de Martigues.

L’événement Martigues illuminée Martigues a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de Martigues