Martigues Metal Nights Salle du Grès Martigues

Martigues Metal Nights

Samedi 29 novembre 2025 de 19h à 23h30. Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues Bouches-du-Rhône

Vous aimez le métal ? Vous voulez découvrir de nouveaux groupes ? Vous avez envie de vous éclater ? L’association Groudoudou Events vous invite à Martigues pour une soirée métal Death métal. A la salle du Grès, en centre-ville de Ferrières.

Les Métal Nights sont devenues des soirées références sur la ville de Martigues



3 groupes se produiront sur scène.

– Headcharger.

– Stone Coyote.

– Theenders.



Tatoueur et intervenants.

Buvette et restauration. .

Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Do you like metal? Do you want to discover new bands? Do you want to have a good time? Groudoudou Events invites you to Martigues for an evening of metal and death metal. At the Salle du Grès, in Ferrières town centre.

German :

Mögen Sie Metal? Wollen Sie neue Bands entdecken? Sie haben Lust, sich zu amüsieren? Der Verein Groudoudou Events lädt Sie nach Martigues zu einem Metal- Death-Metal-Abend ein. In der Salle du Grès im Stadtzentrum von Ferrières.

Italiano :

Vi piace il metal? Volete scoprire nuove band? Volete divertirvi? Groudoudou Events vi invita a Martigues per una serata all’insegna del metal e del death metal. Presso la Salle du Grès, nel centro di Ferrières.

Espanol :

¿Le gusta el metal? ¿Quieres descubrir nuevas bandas? ¿Quieres pasar un buen rato? Groudoudou Events le invita a Martigues a una velada de metal y death metal. En la Salle du Grès, en el centro de Ferrières.

