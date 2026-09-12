Martin Eden Festival Compli’Cité Saint-Louis
mercredi 27 janvier 2027 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Martin Eden Festival Compli’Cité
2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2027-01-27 20:00:00
fin : 2027-01-27
Date(s) :
2027-01-27
Jack London signe avec Martin Eden l’un des grands romans de la lutte des classes, porté par une histoire d’amour impossible. Un jeune marin des quartiers pauvres d’Oakland tombe amoureux d’une bourgeoise et décide de devenir écrivain pour la conquérir, y consacrant toute sa vie. Paul Schirck, directeur artistique de la Cie L’Armoise commune, adapte ce classique intemporel de la littérature en théâtre-récit musical.
Cie L’Armoise commune
Écriture Stéphan Castang
Mise en scène Paul Schirck
Dès 13 ans
Durée 1h45 .
2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr
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English :
L’événement Martin Eden Festival Compli’Cité Saint-Louis a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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