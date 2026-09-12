Informations pratiques

Saint-Louis

Martin Eden Festival Compli’Cité

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-01-27 20:00:00

fin : 2027-01-27

Date(s) :

2027-01-27

Jack London signe avec Martin Eden l’un des grands romans de la lutte des classes, porté par une histoire d’amour impossible. Un jeune marin des quartiers pauvres d’Oakland tombe amoureux d’une bourgeoise et décide de devenir écrivain pour la conquérir, y consacrant toute sa vie. Paul Schirck, directeur artistique de la Cie L’Armoise commune, adapte ce classique intemporel de la littérature en théâtre-récit musical.

Cie L’Armoise commune

Écriture Stéphan Castang

Mise en scène Paul Schirck

Dès 13 ans

Durée 1h45 .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Martin Eden Festival Compli’Cité Saint-Louis a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue