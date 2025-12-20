Martin Etienne Regards humoristiques sur la ville Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Martin Etienne Regards humoristiques sur la ville

Les dessins d’humour de Martin Etienne sont le reflet de notre époque, marquée par un aménagement du territoire réalisé à grande vitesse et un urbanisme galopant. Les références historiques, économiques et sociales qui ponctuent chaque dessin sont magnifiées par son regard pertinent et impertinent. Son goût certain pour l’absurde et son coup de crayon confèrent à ses dessins une dimension universelle. Ils peuvent même être perçus comme intemporels. Car Martin Etienne ne dessine pas seulement notre environnement, il croque un monde façonné par l’homme au sein duquel il évolue.

Martin Etienne nous invite à porter un regard différent sur notre environnement et à se faire notre propre jugement. Il interpelle, émeut, il nous fait réagir, sourire, nous interroger. Plongez dans un monde où l’humour et l’architecture, l’aménagement du territoire et notre environnement se rencontrent. .

