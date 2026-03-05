Martin Gendre Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Martin Gendre

Saint-Hilaire-Saint-Florent 1 rue de l’abbaye Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-03-21

fin : 2026-04-26

2026-03-21

L’exposition de printemps Martin Gendre vous est proposée.

Bouvet Ladubay fête cette année 175 ans d’existence et propose au fil de l’année un programme culturel fourni témoignant de ses divers engagements notamment artistiques. Voici le 1er de ces évènements avant son exposition habituelle d’été, le Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay présente exceptionnellement une exposition de printemps.

PRECISIONS HORAIRES

Du 21/03 au 26/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h. Le dimanche de 14h30 à 18h. Fermé le lundi. .

English :

Martin Gendre’s spring exhibition.

