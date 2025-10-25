Martin le magicien La Petite Scène Montélimar
Martin le magicien La Petite Scène Montélimar samedi 25 octobre 2025.
Martin le magicien
La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-10-25 15:00:00
2025-10-25
De la magie, des rires, de l’action, des gaffes, de la poésie, un spectacle complet pour la plus grande joie de toute la famille
hello@lapetitescene.com
English :
Magic, laughter, action, goofiness, poetry, a complete show for the whole family to enjoy
German :
Magie, Lachen, Action, Patzer, Poesie eine komplette Show zur Freude der ganzen Familie
Italiano :
Magia, risate, azione, gaffe, poesia, uno spettacolo completo per deliziare tutta la famiglia
Espanol :
Magia, risas, acción, meteduras de pata, poesía, un espectáculo completo para deleitar a toda la familia
