Martin le magicien La Petite Scène Montélimar

Martin le magicien

La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

De la magie, des rires, de l’action, des gaffes, de la poésie, un spectacle complet pour la plus grande joie de toute la famille

La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes hello@lapetitescene.com

English :

Magic, laughter, action, goofiness, poetry, a complete show for the whole family to enjoy

German :

Magie, Lachen, Action, Patzer, Poesie eine komplette Show zur Freude der ganzen Familie

Italiano :

Magia, risate, azione, gaffe, poesia, uno spettacolo completo per deliziare tutta la famiglia

Espanol :

Magia, risas, acción, meteduras de pata, poesía, un espectáculo completo para deleitar a toda la familia

L’événement Martin le magicien Montélimar a été mis à jour le 2025-10-17 par Montélimar Tourisme Agglomération