Martin Pouret, Martin Pouret, Boigny-sur-Bionne
Martin Pouret, Martin Pouret, Boigny-sur-Bionne mardi 2 juin 2026.
Martin Pouret 2 – 6 juin Martin Pouret Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Bienvenue à Orléans, capitale historique du vinaigre et de la moutarde !
Fondée en 1797, la maison Martin-Pouret est aujourd’hui la dernière à travailler selon la méthode Orléanaise de fermentation et de vieillissement en fût de chêne. Un savoir-faire construit autour du vinaigre et de la moutarde qui se duplique désormais sur une large gamme de condiments.
Martin Pouret 690 rue du Vieux Bourg 45760 Boigny-sur-Bionne Boigny-sur-Bionne 45760 Loiret Centre-Val de Loire
Venez visiter la vinaigrerie Martin-Pouret
DR