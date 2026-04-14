Martin Pouret, Martin Pouret, Boigny-sur-Bionne

Martin Pouret 2 – 6 juin Martin Pouret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Bienvenue à Orléans, capitale historique du vinaigre et de la moutarde !

Fondée en 1797, la maison Martin-Pouret est aujourd’hui la dernière à travailler selon la méthode Orléanaise de fermentation et de vieillissement en fût de chêne. Un savoir-faire construit autour du vinaigre et de la moutarde qui se duplique désormais sur une large gamme de condiments.

Martin Pouret 690 rue du Vieux Bourg 45760 Boigny-sur-Bionne Boigny-sur-Bionne 45760 Loiret Centre-Val de Loire

Venez visiter la vinaigrerie Martin-Pouret

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