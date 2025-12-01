Martine au viol Lavoir Moderne Parsien Paris

Chaîne de la justice au Lavoir Moderne Parisien à Paris présente un spectacle incisif et volontairement disproportionné autour des agressions sexuelles. Le spectacle utilise l’humour noir et la provocation pour interroger les mécanismes de la violence et de la vengeance.

Sur scène, les interprètes exposent une fiction extrême : l’idée d’une milice formée par des agresseurs recrutés pour punir d’autres violeurs. Le propos, cynique et volontairement choquant, met en lumière les contradictions des réactions sociales face aux violences sexuelles et propose une réflexion sombre et satirique sur la justice privée.

La mise en scène mêle dérision, méchanceté assumée et sincérité pour créer un temps de parole puissant et dérangeant. Les artistes questionnent les limites de la satire et l’efficacité des mécanismes collectifs face aux traumatismes, en associant texte brut et scènes chocs interprétées par Mélodie Fourmeaux, Célia Jaillet, Fiona Julien et Cyrille Delamotte.

Découvrez « Martine au viol », un spectacle de théâtre contemporain au Lavoir Moderne Parisien à Paris, du 17 au 21 décembre 2025. Avec humour noir et provocation, les artistes Mélodie Fourmeaux, Célia Jaillet, Fiona Julien et Cyrille Delamotte interrogent la violence et la vengeance.

Du mercredi 17 décembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

dimanche

de 17h00 à 18h30

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h30

payant

Tarif plein | 22€

Tarif réduit | Étudiant·e, bénéficiaire d’allocations chômage, habitant·e du 18e, + de 65 ans | 15€

Tarif – de 26 ans | 10€

Tarif de groupe | À partir de 10 personnes | 10€

Pour bénéficier des tarifs réduits, vous devez impérativement présenter un justificatif valide.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Lavoir Moderne Parsien 35 rue Léon 75018 Paris