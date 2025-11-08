MARTINE FONTAINE DANS 50 ANS MA NOUVELLE – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg

MARTINE FONTAINE DANS 50 ANS MA NOUVELLE Début : 2025-11-08 à 20:30. Tarif : – euros.

Fanny a tout juste 50 ans quand son mari la plaque brutalement pour une plus jeune qui a l’âge de son fils ainé : 21 ans !Humour, émotion et pétage de plomb sont au rdv pour revivre le choc, sa chute et sa résurrection. Plus indépendante et épanouie que jamais, elle sera devenue : Une nouvelle Femme !

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67